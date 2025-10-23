女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＫＵとＭＩＩＨＩが２３日、都内で行われた人気ブランド「ＥＭＩＳ（イミス）」フラッグシップストアのオープニングイベントに出席した。２人は、朝食におにぎりを食べ、元気いっぱいに登場。秋らしいチェックシャツに身を包んだ。司会者から「最近はまっていること」を質問され、ＭＩＩＨＩは「シール帳」と満面の笑みを浮かべた。平成初期の文化を再評価する平成レトロブームによって