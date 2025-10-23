【新華社トルファン10月23日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市で18〜20日、トルファン学研究院設立20周年と第7回トルファン学国際学術シンポジウムが開かれた。ドイツや英国、米国、日本など16カ国・地域の70以上の大学や研究機関から専門家や学者約200人が集まり、トルファン学の新たな研究成果やシルクロード文化の保護と発展など八つのテーマを巡り議論した。トルファンはかつて、古代シルクロードで東西の経済と文化を