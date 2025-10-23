元「TOKIO」の国分太一（51）が23日、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身を人気バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」から降板させた日本テレビの対応に瑕疵があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。申立書によると、国分は日テレから処分の根拠となった具体的事実を告知されなかったため、対外的な説明ができず、他番組からの降板やスポンサー企業からの契約解除など重大な影響を受けたとしている。国