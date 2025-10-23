米男子ゴルフツアーは22日、2026年シーズンの開幕戦として予定していたザ・セントリーを中止すると発表した。例年開催していたハワイ州カパルアのプランテーション・コースから水不足によりコースを変更するとしていたが、物流の問題を考慮して断念した。ザ・セントリーは前年のポイントランク上位50人と優勝者が出場資格を持つシグネチャーイベント（昇格大会）の初戦として行われる予定だった。今年1月の前回大会は松山英