NTTドコモは、dポイントの有効期限を12月1日に自動延長へ切り替える。アカウントごとに最終利用日から12カ月後に変更される。 現状のdポイント（通常）は、獲得ごとに管理され、獲得月から48カ月後の月末までが有効期限となっていた。 12月以降は、アカウントごとに管理され、最後にポイントを積算または利用した日から12カ月後までが有効期限となる。12月1日に、アカウントのdポイント（通常）の有効期限は、一律で