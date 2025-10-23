持ち前のフィジカルの強さを活かした守備に加え、アーセナルでは攻撃面でも才能を開花させるなど、26歳を迎えているアーセナルMFデクラン・ライスはパーフェクトMFと呼ぶにふさわしい選手になってきた。昨季はリーグ戦で4ゴール7アシストを記録しているが、今季もすでに1ゴール2アシストを記録。セットプレイのキッカーを任される機会も増え、指揮官ミケル・アルテタの下でプレイスタイルにはかなり幅が出てきた印象だ。英『BBC』