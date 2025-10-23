22日（現地時間）、リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でフランクフルトと対戦し、5-1で勝利した。リヴァプールのフロリアン・ヴィルツはこの試合に先発し、2アシストを記録する活躍を見せた。ヴィルツは今年夏に補強の目玉としてリヴァプールに加入したものの、ここまでプレミアリーグではゴールもアシストも記録していない。そのため現地メディアや識者による同選手への批判は日増しに強くなって