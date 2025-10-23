9月よりヌーノ・エスピリト・サントに代わってノッティンガム・フォレストの指揮官に就任したものの、8試合で2分6敗と1勝も出来ないまま解任されることになったアンジェ・ポステコグルー。シーズン途中の就任と難しい仕事だったのは確かだが、ポステコグルーの評価に傷がつくことになってしまった。「ポステコグルーはプレミアリーグでは力不足だ。これは単純明快だ」と厳しい指摘をしたのは英『Daily Star』のジェレミー・クロス