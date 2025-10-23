レアル・ソシエダMF久保建英だが、週末のセビージャ戦を欠場する可能性が高いようだ。バスクの地元紙『noticas de Gipuzkoa』は、左足首の違和感のため依然としてトレーニングに参加できていないと伝えた。久保は日本代表でのブラジル代表戦には先発出場したが、前節のセルタ戦を欠場した。スペインに戻ったのちに再びトレーニング中に負傷した模様で、回復は思わしくないようだ。同紙によれば、久保を欠いたソシエダは4人のミッド