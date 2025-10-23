ここまでプレミアリーグ8試合を戦い、4勝2分2敗で7位につける昇格組サンダーランド。イングランド2部からの昇格が決まった段階では、守備の良いバーンリーの方がプレミアで生き残る可能性が高いなんて評価もあったが、バーンリーは現在17位。プレミアで良いスタートを切ったのはサンダーランドの方だ。好調の理由は、やはり今夏の補強が大きい。その中でも強い影響力を放っているのがレヴァークーゼンから獲得したMFグラニト・ジャ