西武バスと新潟交通、越後交通は、東京〜長岡・新潟線の運行開始40周年特別企画第3弾として運賃40％引きを11月4日から11月13日まで実施する。対象は火・水・木曜の昼行便で、夜行便は除く。予約は発車オーライネット限定で各便先着の数量限定とする。出発日や利用する便によって割り引く運賃が異なる。割引後の運賃例は、湯沢がE運賃2,400円・D運賃2,700円・C運賃2,880円、新潟・万代シテイがE運賃2,820円・D運賃3,120円・C運賃3,5