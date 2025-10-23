楽天グループは23日、「楽天市場」の購買データや一般消費者へのアンケート調査をもとに、「楽天市場 2025年冬のトレンド予測」を発表した。 今年の冬は、物価高や光熱費高騰など経済的な不安を背景に節約志向が例年以上に高まる一方で、日々の満足度を保つための“自分へのご褒美需要”も広がっており、「メリハリのある効率的な消費行動」がトレンドになると分析している。 迫りくる寒さと光熱費