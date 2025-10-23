■台風24号(フンシェン) 【画像】全国の天気を地方ごとに 2025年10月23日9時50分発表気象庁 23日9時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯17度00分 (17.0度)東経108度00分 (108.0度)進行方向、速さ    西南西 ゆっくり中心気圧    1006 hPa ■今後の全国の天気を地