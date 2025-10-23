高市政権がスタートしました。総理就任会見、まず冒頭で北海道での鳥インフルエンザ発生について触れました。挨拶の前にあえて触れて、「私は日本の危機には素早くしっかり対応しますよ」という意思表示みたいなものを見せたなという印象を私は持ちました。 【写真を見る】待ったなしの物価高対策 高市政権の課題は…経済アナリスト「総理が示した対策は“短期的な対応”やはり“長期的な目線”の政策が必要」 「決断と前