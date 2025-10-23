今年は戦後80年の節目の年です。鹿児島市で県内の戦没者をしのぶ追悼式が行われました。県戦没者追悼式には、遺族など約700人が参列しました。戊辰戦争から太平洋戦争までの間に犠牲となった県出身者は約8万5400人です。式では黙とうが捧げられ、遺族の代表が追悼の言葉を述べました。(曽於市遺族連合会池上 勝義さん)「戦争はこの世の地獄。戦争は惨い。(現代の)国民は等しく平和で豊かな生活をしている。ご慰霊の尊い犠