米男子ゴルフツアーは２２日、２０２６年シーズンの開幕戦として予定していたザ・セントリーを中止すると発表した。例年開催していたハワイ州カパルアのプランテーション・コースから水不足によりコースを変更するとしていたが、物流の問題を考慮して断念した。１月１５日に始まるソニー・オープン（ハワイ州ホノルル）が新たに開幕戦となる。２０２５年は松山英樹（ＬＥＸＵＳ）がツアー新記録の通算３５アンダーで通算１１