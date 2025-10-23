有名アスリートの妻が異次元のスタイル見せた。２日までにインスタグラムでモデル姿を投稿したのは、ラグビーＷ杯に３大会連続で出場した“笑わない男”こと稲垣啓太の妻・稲垣貴子。「素材のやさしさや着心地の良さだけでなく、人を大切にする想いまでも伝わってくる。ブランドの世界観を肌で感じられた夜でした」とつづり、ランウェーを歩く姿などを掲載した。貴子は身長１７８センチの９頭身スタイルを生かし、モデルとし