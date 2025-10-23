通信カラオケ・JOYSOUNDでは、あいみょんの18thシングル「ビーナスベルト」のリリースを記念して、「あいみょん×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、12月21日まで開催している。「あいみょん×JOYSOUND コラボキャンペーン」このキャンペーンは、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、あいみょんの「ビーナスベルト」を選曲すると、その場でスマートフォンに表示される