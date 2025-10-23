モデルの間瀬遥花（２８）が２３日、結婚したことをインスタグラムで報告した。間瀬は「皆さまへ」とし、「このたび、結婚しましたことをご報告させていただきますお相手は一般の方です。コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です。これからも周りの皆様への感謝を忘れずに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と投稿した。ま