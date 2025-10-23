「しょこたん」ことタレントの中川翔子（４０）が双子を出産するまでの１か月間に、生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）が密着。その模様が２３日に放送された。９歳の時、父親の中川勝彦さんを白血病で亡くした中川は３０代になり、漠然と母親になる憬れを抱き、ある決断をする。「父だったり先祖だったり、いろんな人の遺伝子をここで終わらしたくないなって、フッって思ってたんで（中略）卵子凍結、思い切ってや