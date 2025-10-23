コロンバンは、2025年11月1日から2026年3月14日までの間、昨年発売時に好評だった“まるでショートケーキ”なクッキー缶「ショートケーキクッキー」(6個入、税込2,160円)を販売する。コロンバン直営店舗(コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿、東京駅グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店、池袋東武店、イオン成田店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店)、コロンバンオンラインショップ、カスミ、紀ノ国屋、マル