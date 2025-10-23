メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県御浜町で、田んぼに咲く15万本のコスモスが見頃を迎えています。 約15万本のコスモスが見頃を迎えているのは、御浜町下市木にある広さ7000平方メートルの田んぼです。 所有者の檜作文彦さんと「市木地区みどりの会」が、景観を良くする活動の一環として、9年前から稲の収穫を終えた田んぼに種をまいて育てています。 今年は8月初旬に種をまき、10月初めから花が咲き始めまし