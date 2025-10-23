メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県揖斐川町の山中で女性の遺体が見つかり、内縁の夫婦が殺人容疑で逮捕された事件で、女性のスマートフォンなどが見つかっていないことがわかりました。 警察によりますと、岐阜市の自営業、立花浩二容疑者(55)と内縁の妻、神原美希容疑者(36)は去年12月、岐阜県及びその近くで可児市の野村花織さん(当時33歳)を、何らかの方法で殺害した疑いが持たれています。 警察は、2人の認