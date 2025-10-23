24日から長野市で開催される全日本スピードスケート・距離別選手権大会を前に、公式練習が行われています。午前10時から始まった公式練習。選手たちは氷の感触を確かめるように調整をしていました。オリンピック、2大会連続金メダルの髙木美帆選手など国内のトップスケーターたちが一堂に集う大会。県勢からも北京オリンピック・男子1000メートルに出場した長野市出身の小島良太選手などが上