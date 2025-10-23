読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第4話が10月23日に放送予定です。【写真】車の中で河都（城田優）はルイ（田辺桃子）に…本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人