【ワシントン＝阿部真司】米国のベッセント財務長官は２２日、ＦＯＸビジネスの番組で高市首相について、安倍晋三・元首相の「後継者だ」と指摘し、トランプ米大統領と安倍氏が緊密な関係だったことを踏まえ、「トランプ氏と良好な関係を築くだろう」と期待を示した。トランプ氏は２７〜２９日に来日し、高市首相と会談する。ルビオ国務長官は２２日、高市氏の首相選出に祝意を示す声明を発表し、「日米同盟のさらなる強化と共