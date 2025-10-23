¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÀé¤Ï¤Õ¤ê¤µ¤ó¤Ï10·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤È¤Î²áµî¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×²áµî¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢ÅÙ¹â¤á¡×Àé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤â¤ª²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Î¿·¿Í¸ø±é¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ¤¬½éÆþ³Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÀé¤µ¤ó¤È¾®ÌîÅÄÂç