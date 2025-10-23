高回転油冷シングルのどこまでも伸びていく心地よさが魅力！ スズキは1991年、ヤマハSR400/500やホンダGB400/500によって広められた懐古趣味的なシングルとは次元を異にした、走りのロードゴーイングレーサーを目指すGoose（グース）350をリリースした。発端はマン島T.T.のシングル・レース。サバイバルな環境を駆け抜けるスパルタンなシングル・スポーツをイメージし