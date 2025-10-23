21日の臨時国会で首相指名選挙が行われた。自民党の高市早苗総裁が自民党と日本維新の会の支持を受けて衆参両院で勝利し、第104代首相に選出され、日本初の女性首相となった。新華社が伝えた。高市氏は最終的に当選を果たしたものの、参議院の第1回投票では過半数の議員の支持を得られず、決選投票に臨まざるを得なかった。これは、「自民・維新連立」政権の発表した政策に賛同しない議員が半数以上いることを示しており、新政権に