福岡県警田川署は23日、糸田町の道路上で22日午後4時50分ごろ、同級生と徒歩で下校中の女子中学生が見知らぬ男に「身長高いね、胸大きいね」と声をかけられる事案が発生しているとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代くらい。白髪、丸刈り、青色長袖上衣着用。