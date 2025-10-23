福岡県は23日、両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の13〜19日の感染者数が110人（前週比0・73倍、41人減）だったと発表した。23週連続で警報レベルが続いている。新型コロナウイルスの感染者数は、前週比0・67倍の270人で1医療機関当たり2・21人。インフルエンザは同1・26倍の330人だった。