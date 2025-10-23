任期満了に伴う県知事選挙が告示されました。これまでにいずれも無所属新人の３人が立候補を届け出ています。 立候補したのは届け出順にいずれも無所属新人で、 前副知事の横田美香さん（５５） 元会社員の大山宏さん（７７） 新日本婦人の会県本部委員 猪原真弓さん（６４）です。 横田美香候補「若者がこの広島で働きたい。そして暮らしたいと思ってもらえるような、そんな県を目指していきたいと考えています」 大山宏候