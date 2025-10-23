県内の70代の男性が、約273万円をだまし取られる「SNS型投資詐欺」の被害に遭いました。 SNS型投資詐欺の被害にあったのは、県内の70代の男性です。 警察によりますと先月、男性はユーチューブを閲覧中に表示された広告を通じて、投資サイトに登録。 その後、サイト関係者をかたる複数の男女と電話やメールなどでやり取りをし、投資を始めるために登録手数料を支払う必要がある。200万円投資すれば