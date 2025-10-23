シンガー・ソングライターのLeinaが、10月4日に福岡で開催された『8×8music festival 2025』で豪雨の中パフォーマンスを披露した映像を、22日に自身のインスタグラムおよびTikTokで公開し、反響を呼んでいる。【動画】かっこいい！Leinaの“びしょ濡れ”パフォーマンスの様子この日、Leinaは、午後1時55分からのステージに登場したが、土砂降りのステージとなった。それでも全身びしょ濡れになりながら堂々と最後まで歌い切り