盛岡市中心部の盛岡城跡公園近くの中津川河川敷から、住宅街に向かうクマ＝23日午前23日午前6時10分ごろ、盛岡市中心部の盛岡城跡公園近くの中津川河川敷で、「クマ1頭が歩いている」と110番があった。盛岡東署によると、クマは公園に逃げ込み、再び河川敷に戻った。50人超の警察官がクマを遠巻きに取り囲んだが、午前10時ごろ、住宅街に逃げ、いなくなった。けが人はいない。現場周辺にはサイレンや爆竹の音が鳴り響き、一時