68人が犠牲になった中越地震から23日で21年です。大規模な土砂崩れが発生し、親子3人が巻き込まれた長岡市の現場近くでは献花台が設けられました。2004年10月23日に発生した中越地震は、最大震度7を観測し68人が犠牲となり、12万棟を超える住宅に被害が出ました。長岡市妙見町では大規模な土砂崩れにより親子3人が巻き込まれ、母と娘が死亡。当時2歳の男児が救出されました。発生から21年となった23日、土砂崩れ現場の近くには献花