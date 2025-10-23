JR武豊線は午後0時13分頃から、全線（大府～武豊間）上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時21分に運転を再開しました。 【写真を見る】【速報】JR武豊線全線（大府～武豊間）運転再開 亀崎～乙川間で線路設備確認のため一時運転見合わせ JR東海（10/23 14:21） JR東海によりますと、武豊線は亀崎～乙川間で線路設備を確認した影響で、一時運転を見合わせました。