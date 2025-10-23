定例の記者会見を行う新潟県の花角英世知事＝23日午前、県庁新潟県の花角英世知事は23日の定例記者会見で、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に関する県民の意識調査について、インターネットでの追加調査を検討していると明らかにした。結果が判明する時期は調整中としたが、追加調査の結果も踏まえ、再稼働の是非を判断する考えを示した。花角氏は、意識調査結果の最終報告がまとまる10月末以降に是非を判断するとしていた。県は