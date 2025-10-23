トランプ米大統領とＮＡＴＯのルッテ事務総長がホワイトハウス執務室での会談中、記者団の質問に答える様子＝２２日/Jim Watson/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアの首都モスクワでは今は真夜中に当たるため、ロシアの２大石油企業に制裁を科すとのトランプ米政権の決定に対し、クレムリン（ロシア大統領府）からこれまでのところ正式な反応は出ていない。しかし夜が明ければ、一つのことが明らかになるだろう。ロシア政府の当局者