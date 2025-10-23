お笑いタレント劇団ひとり（48）が、22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。健康に気をつかっていることを明かした。共演した社会学者の古市憲寿氏（40）から「痩せましたよね？」と聞かれ、ひとりは「痩せた。食事管理もして、健康に目覚めてるの」と答えた。ひとりは「どんどん人間ドックとかでも引っかかるようになってきて、このままだと糖尿病になりますよとか言われて、将来のことを考えると