俳優の山田裕貴が２３日、都内で行われた「ヱビスビール黄金のＢＡＲ」の新ＣＭ発表会に出席した。今年は、映画「木の上の軍隊」「ベートーヴェン捏造」「爆弾」と主演作３本が公開。来春にはＴＢＳ系ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」でも主演を務める。「僕は主演が多い俳優ではなかったので、今年はそういうところに立たせていただく覚悟がより強いものになった」と責任感をのぞかせた。２０歳で俳優デビュー。芸歴１５