◆欧州ＣＬ▽リーグフェーズ第３節モナコ０―０トットナム（２２日、スタッド・ルイ・ドゥ）日本代表ＭＦ南野拓実が所属するモナコはホームでトットナムを迎え、試合を押し気味に進めるも、ゴールを奪えず、０―０で引き分けた。南野は後半２５分から途中出場した。試合は前半からモナコ・ペースで進んだ。前半２８分、３６分にともに米国代表ＦＷバログンが決定的シュートも、この日プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出さ