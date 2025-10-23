全国障害者スポーツ大会が、25日から滋賀県で開かれます。23日は県選手団の結団式があり選手らが出発しました。 シンボルマーク旗渡し全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」には、鹿児島県から陸上や水泳、バレーボールなど10の競技に選手と役員あわせて122人が参加します。23日朝の結団式では塩田知事が「日頃の練習の成果を余すことなく発揮し活躍してください」と選手たちを激励しまし