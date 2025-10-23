23日の県内は放射冷却の影響などですべての観測地点で今シーズン一番の寒さとなりました。県内で1番の冷え込みとなった上田市菅平では今シーズン初めて氷点下となりました。澄んだ空に朝日が顔を出し辺りを照らし始めます。23日朝の上田市・菅平は、「氷点下0.7度」。今シーズン最も低くなりました。葉には、霜がつき白くなっています。子どもたちも防寒対策をして登校していました。23日朝の県内は冷たい空気が