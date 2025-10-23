政府は、映画やアニメといったコンテンツ産業の海外展開支援を本格化させる。9月19日に林芳正官房長官を議長とした関係閣僚会議を首相官邸で開き、施策パッケージを取りまとめた。映像作品の制作費に十分な資金を確保できるよう、複数年に渡って大規模な支援を行うことなどを盛り込み、今年度の補正予算や制度改正で対応する。 デジタルコンテンツ産業の海外売上高は、2023年には約5.8兆円に達し、半導体の輸出額を超え