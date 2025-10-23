まもなく迎える冬の商戦に向け長野市では外食業界などを対象にした業務用食材の展示会が開かれています。こ展示会は長野市に本社を置く食品卸の「ナガレイ」が開いたものです。クリスマスや年末年始など冬の商戦に向け県内外からおよそ120の企業が出展しています。業務用食材の展示会としては県内最大級で、2000点以上の魚や肉、そして加工食品が並び宿泊業や飲食業などの関係者が品定めしていました。業界の人手不足解消を反映し