ＮＹ原油時間外取引一段高米制裁によりロシアの対インド石油供給ほぼゼロか 東京時間12:24現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝60.29（+1.79+3.06%） NY原油は一段高。関係者によるとロシア石油大手ロスネフチとルクオイルに対する米国の制裁により、インドへのロシア産原油の供給はほぼゼロにまで減少すると予想されているという。