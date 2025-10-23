◇NOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、現在メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）が13ホール終了後に棄権した。前週の大会で負傷し、前日のプロアマ戦は痛み止めを服用して参加したが、途中棄権。前日には「ウッド系を打つと痛い。明日打って（出場するか）決めたい」と話していたため、今季終盤戦へ向け大事を