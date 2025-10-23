ガソリン税の暫定税率について年内の廃止を与党に求める方針で一致した野党6党の税調会長ら＝23日午前、国会立憲民主、国民、共産など野党6党の税調会長らは23日、国会内で会談し、ガソリン税の暫定税率廃止法案を巡り、年内の廃止を与党に求める方針で一致した。自民党が検討する来年2月の廃止法施行に反対する。立民の重徳和彦税調会長は「政治空白をつくった自民の責任で、ずれ込みが生じている。容認できない」と記者団に述