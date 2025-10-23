元バドミントン女子日本代表の潮田玲子さんが２２日、自身のインスタグラムを更新。「データ×食事データ×睡眠データ×スポーツをテーマにおぐっちと話しました」などと記し、現役時代にダブルスを組んだ小椋久美子さんとのイベント出席を報告し、ＭＣを務めた元ＴＢＳアナウンサー、枡田絵理奈を含めた３ショット写真を投稿した。「シルバーが華やかで素敵な衣装でした」」という潮田の姿には「爽やかすぎるずっと好感